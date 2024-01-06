Почему опасно сидеть «нога на ногу» и какие будут последствия — мнение врача

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 1 514 0

Врач Бондаренко: сидение со скрещенными ногами приводит к мышечному дисбалансу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lucas Allen; 5-tv.ru

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Пришло время отказаться от привычки так сидеть.

К чему может привести постоянное сидение в позе «нога на ногу»? О последствиях эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал Владимир Бондаренко, эксперт в области физической реабилитации и механики тела.

Многие люди строго придерживаются гигиены движения, правильного положения тела. Однако очень распространено среди нас сидение нога на ногу, при этом вся нагрузка приходится на правую или левую конечность. Что же происходит с телом в этом случае?

В таком положении, по словам специалиста, перевернуться в другую сторону не получится. Всему виной — мышечный дисбаланс, мышечная привычка, дающие несимметричную нагрузку на поясничный отдел, с одной стороны мышцы тянутся сильнее, с другой стороны они тянутся слабее.

Как подчеркнул эксперт, чтобы избавиться от болей, к примеру, в тазобедренном суставе, нужно прежде всего исключить мышечный дисбаланс. Если не выявить и не устранить эту проблему, то даже различные средства — пиявки, иголки, массажи и ЛФК — будут неэффективны.

Ранее 5-tv.ru писал, как можно похудеть с помощью массажа.

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