Ирак намерен вывести коалиционные силы из страны

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Евгения Романова
Евгения Романова 44 0

Премьер Ирака ас-Судани заявил о выводе иностранных войск после удара ВС США

Ирак намерен вывести коалиционные силы из страны

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Для этих целей будет создан комитет по подготовке усилий.

Власти Ирака намерены вывести иностранные войска возглавляемой США коалиции. Для этого будет создан специальный комитет. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. Сейчас в стране находятся порядке двух с половиной тысяч иностранных военных.

«Правительство назначит дату начала работы двухстороннего комитета по разработке договоренностей о полном окончании присутствия в Ираке международной коалиции», — приводит Reuters его слова.

Заявление премьер сделал на следующий день после нанесения ВС США авиаудара по Багдаду. В результате обстрела погибли четыре человека, включая командира проиранского шиитского движения «Хезболла ан-Нуджаба» Муштака аль-Джавари.

Ирак назвал действия Штатов недопустимыми и подчеркнул, что шиитское движение ведет активную борьбу с террористическими организациями в стране. При этом в Вашингтоне заявляют якобы о нападениях группировки на сотрудников ведомств США. Движение также устроило минометный обстрел посольства США в Багдаде, отмечают американские власти.

В ноябре Пентагон также выступал с официальным сообщением о том, что ВВС США совершили авиаудары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и союзным группировкам на востоке Сирии. Одновременно в СМИ тогда появилась информация о нанесении ракетного удара по американской базе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в конце декабря Пентагон заявил об ответных ударах по объектам группировки «Катаиб Хезболлах».

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