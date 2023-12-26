Пентагон заявил об ответных ударах по объектам группировки «Катаиб Хезболлах»

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

США нанесли удары по объектам боевиков «Катаиб Хезболлы» в Ираке

Пентагон заявил об ответных ударах по объектам группировки «Катаиб Хезболлах»

Фото: www.globallookpress.com / Timothy L. Hale

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Есть информация о пострадавших военных.

Соединенные Штаты нанесли удары по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что высокоточные удары были совершены в ответ на серию нападений на американских военных в Ираке и Сирии, в том числе атаку «Катаиб Хезболлах» и связанных с ней группировок на авиабазу в Эрбиле в Иракском Курдистане. Как сообщили в Пентагоне, «необходимые» удары нанесены по трем объектам.

В результате обстрела трое военнослужащих США ранены, один из них находится в критическом состоянии.

К слову, в ноябре Пентагон также выступал с официальным сообщением о том, что ВВС США совершили авиаудары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и союзным группировкам на востоке Сирии. Одновременно в СМИ тогда появилась информация о нанесении ракетного удара по американской базе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хуситы обвинили США в ударе по беспилотнику.

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