«Делать нужно обязательно»: врач раскрыл способ быстро протрезветь

Врач-терапевт Жито: чтобы скорее протрезветь, важно выходить «проветриваться»
Фото: DPA / ТАСС
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Помимо холодной воды с лимоном прийти в себя поможет еще одна вещь.
Чтобы праздничное застолье или веселый вечер закончились благополучно, очень важно следить за своим состоянием алкогольного опьянения. Самым быстрым и простым способом протрезветь поделился с NEWS.ru врач-терапевт Алексей Жито.
Как объяснил специалист, во время употребления алкоголя лучше всего время от времени «проветриваться» на улице. Так человек начинает больше дышать, а концентрация спиртного постепенно снижается.
«Безусловно, данная практика, когда люди выходят проветриваются, подышать свежим воздухом после обильного употребления спиртных напитков, мясных продуктов, закусок, десертов и так далее, очень полезна. Так делать нужно обязательно», — рассказал эксперт.
Подобные «прогулки» позволяют больше двигаться и вдыхать свежий воздух, избавляясь от алкоголя. Хмельное быстрее «выветривается» из легких, и человек начинает чувствовать себя лучше.
«А вот в замкнутом помещении, особенно если там находится несколько человек, которые употребляли алкоголь, концентрация алкоголя в воздухе намного выше. Поэтому лучше выйти и проветриться», — отметил Алексей Жито.
Но во время выхода на улицу необходимо помнить, что на полный желудок и в состоянии опьянения температура может быть обманчива. Важно не замерзнуть.
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