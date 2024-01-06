«Делать нужно обязательно»: врач раскрыл способ быстро протрезветь

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 9 0

Врач-терапевт Жито: чтобы скорее протрезветь, важно выходить «проветриваться»

«Делать нужно обязательно»: врач раскрыл способ быстро протрезветь

Фото: DPA / ТАСС

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Помимо холодной воды с лимоном прийти в себя поможет еще одна вещь.

Чтобы праздничное застолье или веселый вечер закончились благополучно, очень важно следить за своим состоянием алкогольного опьянения. Самым быстрым и простым способом протрезветь поделился с NEWS.ru врач-терапевт Алексей Жито.

Как объяснил специалист, во время употребления алкоголя лучше всего время от времени «проветриваться» на улице. Так человек начинает больше дышать, а концентрация спиртного постепенно снижается.

«Безусловно, данная практика, когда люди выходят проветриваются, подышать свежим воздухом после обильного употребления спиртных напитков, мясных продуктов, закусок, десертов и так далее, очень полезна. Так делать нужно обязательно», — рассказал эксперт.

Подобные «прогулки» позволяют больше двигаться и вдыхать свежий воздух, избавляясь от алкоголя. Хмельное быстрее «выветривается» из легких, и человек начинает чувствовать себя лучше.

«А вот в замкнутом помещении, особенно если там находится несколько человек, которые употребляли алкоголь, концентрация алкоголя в воздухе намного выше. Поэтому лучше выйти и проветриться», — отметил Алексей Жито.

Но во время выхода на улицу необходимо помнить, что на полный желудок и в состоянии опьянения температура может быть обманчива. Важно не замерзнуть.

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