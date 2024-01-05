«Серьезная интоксикация»: как правильно выйти из новогоднего запоя

Порой особо активное празднование Нового года может привести к серьезным последствиям.

После долгих и насыщенных новогодних праздников многие не могут вновь вернуться в рабочий строй, а некоторые и вовсе сталкиваются с тем, что оказываются в запое. В случае плохого самочувствия после длительного употребления спиртных напитков необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, рассказала URA.RU врач Марина Мальцева.

Симптоматика может быть самой разной: головные боли, головокружения, скачки давления, тремор, нарушение сна и проблемы с аппетитом. Более серьезными проявлениями запоя будут галлюцинации, неадекватное поведение и даже психоз.

Эксперт считает, что без помощи специалистов в данном случае обойтись сложно. Начиная с 3 января, отметила врач, клиники уже заполнены пациентами, осознавшими свое опасное состояние.

«В основном это мужчины, которые понимают, что оказались в состоянии запоя и понимают, что самостоятельно из него они уже не выберутся», — поделилась Марина Мальцева.

Как объяснила собеседница издания, таким клиентам в первую очередь необходимы нейролептики и противосудорожные препараты, которые смогут «защитить» головной мозг. Далее пациента требуется ввести в медикаментозный сон, чтобы организм смог восстановиться. После назначаются капельницы.

Специалист ставит под сомнения организации, которые обещают быстро справиться с запоем, тем более в домашних условиях.

«Сказок не существует. За несколько часов поставить на ноги человека, который находится в глубоком запое, невозможно. От алкоголя происходит очень серьезная интоксикация, отравление всех органов и тканей организма, и продукты распада алкоголя выводятся достаточно долго», — считает врач.

При выборе клиники стоит проверить ее лицензию и физический адрес. Кроме того, лучше обратить внимание на то, кто приедет на вызов — важно, чтобы это был врач. Медицинская бригада также обязана иметь при себе кардиограф, без которого дать грамотные назначения будет сложно.

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