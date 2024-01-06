Доктор Мясников предупредил россиян о новой смертельной инфекции

Какие симптомы наблюдаются у больного и почему нужно начать лечение как можно скорее?

Доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале предупредил о смертельной опасной инфекции, которой есть риск заразиться, отправившись в такие страны, как Таиланд, Малайзия, Индия, Камбоджа, Австралия.

Речь идет об инфекции под названием «мелиоидоз», провоцирующей воспаление легких и другие проявления в острой форме, такие, как пневмония, инфекции суставов, кожи.

По словам врача, для данного заболевания характерна высокая смертность, поэтому крайне важно выявить его как можно раньше и своевременно начать лечение.

Отмечается, что симптомы напоминают туберкулез, так, у больного наблюдаются хронический кашель, гнойная мокрота, кровохарканье и ночное потоотделение.

Методы лечения, как сообщил Мясников, кардинально отличаются от обычной внебольничной пневмонии, а именно сразу назначаются мощные резервные антибиотики.

Как передается инфекция

«Путей передачи-два. Через кожу и потом заносится током крови в легкие и второй через дыхание. Контакт с зараженное землей или водой, вдыхание пыли, поглощение неочищенной воды- вот стандартные пути заражения. От человека к человеку передается неохотно. Но возможна передача и через дыхание, и половым путем, и от мамы к ребенку», — объяснил медик.

Если вы после отдыха в вышеуказанных странах обнаружили на коже гнойнички и мучает сильный кашель, стоит забить тревогу, подытожил доктор.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ВОЗ вновь призвали носить маски из-за роста заболеваемости COVID.