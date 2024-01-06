В ВОЗ вновь призвали носить маски из-за роста заболеваемости COVID

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 33 0

Неужели мир ждет новая пандемия коронавируса?

В ВОЗ вновь призвали носить маски из-за роста заболеваемости COVID

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех вспомнить о медицинских масках и вакцинации от коронавируса на фоне роста числа случаев заболевания COVID.

Он указал, что эта тенденция наблюдается сейчас во многих странах мира. И, по его словам, ожидается, что это продолжится после праздников.

«Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить воздействие, и убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID и гриппа», — написал он в соцсети Х (прежнее название Twitter).

Привет, иммунитет: какие прививки обязательно должны делать все взрослые

Прежде в ВОЗ заявили, что в период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года число случаев заболевания коронавирусом во всем мире увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом за 2022-й. За это время было зарегистрировано 850 тысяч новых случаев.

При этом в организации подчеркнули, что сводка не отражает фактическое количество заболеваний по всему миру, поскольку отчеты предоставили лишь 105 стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про симптомы и профилактику микоплазменной пневмонии.

Тема:
Эпидемия коронавируса
5 янв
Французские ученые назвали препарат, виновный в смерти пациентов с COVID
11 дек
Антидот от пандемии? В России представили новую версию «Спутника Лайт»
10 дек
«Очень больно и очень жутко» — что за новая пневмония-мутант и как ее лечить
6 дек
Никакого жидкого мыла! Как правильно мыть фрукты и овощи
5 дек
Более десяти тысяч жителей Петербурга заболели COVID-19 за неделю
10 нояб
Новый вариант коронавируса «Пирола» попал в Москву из-за границы
9 нояб
Коронавирус вернулся: ждать ли масочного режима?
8 нояб
В Роспотребнадзоре заявили о начале новой волны заболеваемости COVID
8 нояб
Десять человек в России заболели штаммом COVID «Пирола»
3 нояб
Новая эпидемия: как конфликт на Украине вызвал депрессию в странах ЕС и Британии
-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 января

Последние новости

1:58
Средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты над Крымом
1:27
В храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Андрея Рублева
1:10
«Этот день наступит»: куда пропала звезда «Брата-2» Дарья Юргенс
0:48
На Украине сообщили об ударе РФ по месту разработки передовых ракет ВСУ
0:33
В ВОЗ вновь призвали носить маски из-за роста заболеваемости COVID
0:20
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Сейчас читают

Актер Кристиан Оливер с двумя дочерями погибли в авиакатастрофе на Карибах
«Что ты натворила?» — в Челябинске девушка окатила гостей вечеринки кипятком из кастрюли
В московском Театре на Малой Ордынке во время спектакля прорвало трубу
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса