Внук Никиты Хрущева умер из-за системной красной волчанки

Внук Никиты Хрущева, по предварительной информации, умер из-за системной красной волчанки. Пожилой мужчина давно ей болел. Об этом 5-tv.ru узнал на месте происшествия.

Умершим в Москве внуком Никиты Хрущева оказался, по предварительной информации, Алексей Аджубей, родившийся в 1954 году. Он был сыном дочери первого секретаря ЦК КПСС Рады Аджубей.

В квартире мужчины никто не открывал дверь. На место происшествия приехали все службы — в том числе, скорая помощь и МЧС. Когда дверь вскрыли, обнаружили, что внук политического деятеля скончался.

Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности смерти внука первого секретаря ЦК КПСС.