Приходила какая-то девушка: как жил последние годы внук Никиты Хрущева

Алексей Аджубей всегда имел болезненный вид.

После смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея сайту 5-tv.ru удалось поговорить с его соседкой Ириной.

Женщина рассказала, что в квартире, где умер мужчина, жила дочь Хрущева Рада Аджубей и все ее дети. Но со временем наследница правителя СССР умерла. Ее старший сын Никита тоже скончался. По словам соседки, у него был рак глаза. Средний ребенок Иван переехал за границу. В итоге Алексей остался один в пятикомнатной квартире.

«Он какой-то был больной. Видела, может быть, месяц назад. Он всегда выглядел плохо. Первый сын Никита, был такой большой, а этот худенький, маленький, какой-то тощий», — сообщила Ирина.

Соседка рассказала, что внук Хрущева Алексей Аджубей никогда не здоровался и выглядел болезненно. Только вот она не знает, какой у него был недуг.

Также Ирина сообщила, что к пенсионеру регулярно приходила неизвестная гостья.

«У него была какая-то девушка. Ну приходила какая-то несколько раз. Последний раз у него жена была, но это все давно было по времени и ребенок есть, но здесь не в России мне кажется. Но я его видела с девушкой», — сказала соседка.

Она объяснила, что это вряд ли родственница Аджубея. Ведь девушка была совсем не похожа на внука Хрущева.

Приходившая к Аджубею дама была крупной, а сам же пенсионер был очень худой и больной на вид. Как отметила соседка, страдал каким-то недугом мужчина давно.

При этом она похвалила его за то, что он не менял и не продавал квартиру, в которой жила его семья.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной смерти внука Никиты Хрущева стала системная красная волчанка.