Три «главные роли»: что известно о жизни актрисы Елены Санаевой

Многим Елена Санаева знакома по фильму «Приключения Буратино»

Знаменитая актриса театра и кино Елена Санаева пережила за 81 год своей жизни очень многое. История народной артистки России такая же яркая и необычная, как и ее характерные героини — прожитое было наполнено и невероятными взлетами, и неожиданными падениями.

Елене Всеволодовне чудесным образом удается совмещать несколько «ролей»: она дочь известного артиста, вдова популярного режиссера и мать особенного писателя, подарившего миру душераздирающую повесть «Похороните меня за плинтусом». Но себя Санаева в первую очередь всегда считала актрисой. В свои года она до сих пор продолжает играть в театре, однако на пути к искусству ей пришлось пройти длинный путь.

Детство

Елена Санаева с матерью Лидией Гончаренко. Фото из открытых источников

Народная артистка России родилась в семье актера Всеволода Санаева и Лидии Гончаренко в 1942 году в Куйбышеве. Родители познакомились во время гастролей актера МХАТа в Киеве. Мать училась на филологическом факультете, но без памяти влюбившись, оставила институт и вместе с будущим мужем отправилась в Москву.

Они жили действительно счастливо. Всеволод Санаев никого не любит так, как свою жену, и всю жизнь старался сберечь самое драгоценное от всех невзгод и переживаний.

Сделать это, к сожалению, оказалось не так просто. На долю Лидии выпали нелегкие испытания, которые отразились и на жизни дочери Елены. Война разлучила возлюбленных, и Гончаренко пришлось эвакуироваться в Алма-Ату, в тот момент как муж оказался в Саратове. К огромному несчастью, первенец пары, двухлетний Алексей, скончался от подхваченной инфекции. Возможно, именно поэтому Лидия так оберегала любимую дочь и будущего внука.

В детстве Елена Санаева серьезно заболела желтухой. Девочка чудом осталась жива, но перенесенные испытания сильно повлияли на ее маму. «Эпогеем» стал донос на Лидию Гончаренко за высказанную щепетильную шутку — допрос НКВД совсем сразил супругу Санаева. Ее ментальное здоровье заметно подкосилось, она стала страдать от различных психических заболеваний.

Выбор профессии

Кадр из х/ф «Генерал Рахимов», реж. Загид Сабитов, 1967 г.

Будущая знаменитость, тогда еще юная девушка, не сразу пришла в искусство. Она не мечтала об актерстве, так как не считала свою внешность подходящей, но все же очень любила кино и литературу и старалась брать пример с отца. По воле случая Елена Санаева решила попробовать поступить в театральный, и, к своему удивлению, неожиданно прошла отбор в ГИТИС в мастерскую Михаила Царева. После она пришла играть в Театр-студию киноактера. Постепенно начала сниматься в небольших эпизодах кино.

В конце 60-х Всеволод Санаев помог любимой дочери «освоиться» в мире искусства. На молодую актрису обратил внимание режиссер Василий Шукшин, который дал Елене роль в своем фильме «Странные люди», а после взял и в кинокартину «Печки-лавочки».

Первый брак

Елена Санаева и ее первый супруг, Владимир Конузин. Фото из открытых источников

Пока карьера Санаевой «расцветала», менялась и личная жизнь молодой артистки. Она вышла замуж за инженера Владимира Конузина, окончившего авиационно-технологический институт. В очень коротком, но счастливом браке, родился сын Павел.

Разошлись Елена и Владимир достаточно быстро: они поняли, что поспешили с женитьбой. После развода супругов Конузин почти не будет общаться с сыном, который возьмет фамилию матери и знаменитого дедушки. Настоящего отца Павлу в будущем заменит второй муж матери, Ролан Быков, роман с которым для Санаевой стал судьбоносным.

Любовь с первого взгляда

Ролан Быков и Елена Санаева. Александр Данилюшин / ТАСС

Они познакомились на съемках фильма «Докер» в 1972 году. Высокая красавица с темными глазами сразу сразила 43-летнего режиссера. Ответила на ухаживания артистка не сразу, но спустя некоторое время ее сердце растопили чувственные комплименты и страстные признания в любви. Слова Ролана Быкова всегда были абсолютно искренними — он по-настоящему влюбился и был готов добиваться Елену Санаеву.

В 1972-м они вместе снялись в «Приключениях Буратино». Кинокартина перевернула жизнь «Лисы Алисы», она стала больше играть и меньше появляться дома.

Сперва мать актрисы не принимала нового члена семьи, относясь к Быкову с большим недоверием. Бабушка всецело посвятила себя воспитанию маленького Паши, который жил вместе с ней и дедушкой Всеволодом Санаевым. Отношения внутри семьи ладились не всегда — из-за постоянных разъездов звезда очень мало виделась с сыном, что сильно расстраивало и даже злило Лидию Антоновну. Попытки забрать ребенка домой заканчивались скандалами. Новые отношения дочери и вовсе вывели из колеи бабушку Паши.

Воссоединение с сыном

Павел Санаев с матерью Еленой Санаевой. Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Елене и Роману удалось забрать Павла, когда тому исполнилось 11 лет. За непродолжительный срок мальчик сильно сблизился с отчимом и сам захотел жить вместе с «новой семьей».

Спустя некоторое время не смогла устоять перед обаянием Быкова и Лидия Антоновна. Она стала благодарна за его чудесное отношение к внуку и подолгу общалась с зятем по телефону. Ролан обожал приемного сына и относился к нему как к родному, ведь, по неизвестной причине, несмотря на большую любовь, своих детей у супружеской пары не было.

Череда несчастий

В старости Лидия Антоновна постепенно стала чувствовать себя все хуже и хуже — развился склероз мозга. Любящий муж ухаживал за больной до самого конца, а в больнице никогда не мог сдержать слез. Когда драгоценной супруги не стало, Всеволод Васильевич тоже быстро ушел из жизни — он потерял свой «смысл» и музу. Отец Елены Санаевой буквально на глазах сгорел от рака, причем лечиться он отказывался.

После врачи нашли онкологическое заболевание и у Ролана Быкова. Уже тяжело страдая от рака легких, он стремился закончить до конца свой последний фильм, который завещал «доделать» жене.

Елена Санаева сегодня

Елена Санаева на театральной сцене. Прокофьев Вячеслав / ТАСС

После смерти мужа в 1998 году и прощания с родителями Елена Санаева все же продолжила сниматься в кино и сериалах. Сейчас она отдает большее предпочтение театральной сцене «Школы современной сцены».

Актриса не перестает заниматься делами Фонда Ролана Быкова, став его главой. Она также издала книгу возлюбленного и принадлежащие ему дневники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит и чем занимается актриса из «Ворошиловского стрелка» Анна Синякина.