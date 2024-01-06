Три «главные роли»: что известно о жизни актрисы Елены Санаевой
Актриса Елена Санаева в возрасте 81 года продолжает играть в театре
Фото: Савельева Саша / ТАСС
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Многим Елена Санаева знакома по фильму «Приключения Буратино»
Знаменитая актриса театра и кино Елена Санаева пережила за 81 год своей жизни очень многое. История народной артистки России такая же яркая и необычная, как и ее характерные героини — прожитое было наполнено и невероятными взлетами, и неожиданными падениями.
Елене Всеволодовне чудесным образом удается совмещать несколько «ролей»: она дочь известного артиста, вдова популярного режиссера и мать особенного писателя, подарившего миру душераздирающую повесть «Похороните меня за плинтусом». Но себя Санаева в первую очередь всегда считала актрисой. В свои года она до сих пор продолжает играть в театре, однако на пути к искусству ей пришлось пройти длинный путь.
Детство
Елена Санаева с матерью Лидией Гончаренко.
Народная артистка России родилась в семье актера Всеволода Санаева и Лидии Гончаренко в 1942 году в Куйбышеве. Родители познакомились во время гастролей актера МХАТа в Киеве. Мать училась на филологическом факультете, но без памяти влюбившись, оставила институт и вместе с будущим мужем отправилась в Москву.
Они жили действительно счастливо. Всеволод Санаев никого не любит так, как свою жену, и всю жизнь старался сберечь самое драгоценное от всех невзгод и переживаний.
Сделать это, к сожалению, оказалось не так просто. На долю Лидии выпали нелегкие испытания, которые отразились и на жизни дочери Елены. Война разлучила возлюбленных, и Гончаренко пришлось эвакуироваться в Алма-Ату, в тот момент как муж оказался в Саратове. К огромному несчастью, первенец пары, двухлетний Алексей, скончался от подхваченной инфекции. Возможно, именно поэтому Лидия так оберегала любимую дочь и будущего внука.
В детстве Елена Санаева серьезно заболела желтухой. Девочка чудом осталась жива, но перенесенные испытания сильно повлияли на ее маму. «Эпогеем» стал донос на Лидию Гончаренко за высказанную щепетильную шутку — допрос НКВД совсем сразил супругу Санаева. Ее ментальное здоровье заметно подкосилось, она стала страдать от различных психических заболеваний.
Выбор профессии
Кадр из х/ф «Генерал Рахимов», реж. Загид Сабитов, 1967 г.
Будущая знаменитость, тогда еще юная девушка, не сразу пришла в искусство. Она не мечтала об актерстве, так как не считала свою внешность подходящей, но все же очень любила кино и литературу и старалась брать пример с отца. По воле случая Елена Санаева решила попробовать поступить в театральный, и, к своему удивлению, неожиданно прошла отбор в ГИТИС в мастерскую Михаила Царева. После она пришла играть в Театр-студию киноактера. Постепенно начала сниматься в небольших эпизодах кино.
В конце 60-х Всеволод Санаев помог любимой дочери «освоиться» в мире искусства. На молодую актрису обратил внимание режиссер Василий Шукшин, который дал Елене роль в своем фильме «Странные люди», а после взял и в кинокартину «Печки-лавочки».
Первый брак
Елена Санаева и ее первый супруг, Владимир Конузин.
Пока карьера Санаевой «расцветала», менялась и личная жизнь молодой артистки. Она вышла замуж за инженера Владимира Конузина, окончившего авиационно-технологический институт. В очень коротком, но счастливом браке, родился сын Павел.
Разошлись Елена и Владимир достаточно быстро: они поняли, что поспешили с женитьбой. После развода супругов Конузин почти не будет общаться с сыном, который возьмет фамилию матери и знаменитого дедушки. Настоящего отца Павлу в будущем заменит второй муж матери, Ролан Быков, роман с которым для Санаевой стал судьбоносным.
Любовь с первого взгляда
Ролан Быков и Елена Санаева.
Они познакомились на съемках фильма «Докер» в 1972 году. Высокая красавица с темными глазами сразу сразила 43-летнего режиссера. Ответила на ухаживания артистка не сразу, но спустя некоторое время ее сердце растопили чувственные комплименты и страстные признания в любви. Слова Ролана Быкова всегда были абсолютно искренними — он по-настоящему влюбился и был готов добиваться Елену Санаеву.
В 1972-м они вместе снялись в «Приключениях Буратино». Кинокартина перевернула жизнь «Лисы Алисы», она стала больше играть и меньше появляться дома.
Сперва мать актрисы не принимала нового члена семьи, относясь к Быкову с большим недоверием. Бабушка всецело посвятила себя воспитанию маленького Паши, который жил вместе с ней и дедушкой Всеволодом Санаевым. Отношения внутри семьи ладились не всегда — из-за постоянных разъездов звезда очень мало виделась с сыном, что сильно расстраивало и даже злило Лидию Антоновну. Попытки забрать ребенка домой заканчивались скандалами. Новые отношения дочери и вовсе вывели из колеи бабушку Паши.
Воссоединение с сыном
Павел Санаев с матерью Еленой Санаевой.
Елене и Роману удалось забрать Павла, когда тому исполнилось 11 лет. За непродолжительный срок мальчик сильно сблизился с отчимом и сам захотел жить вместе с «новой семьей».
Спустя некоторое время не смогла устоять перед обаянием Быкова и Лидия Антоновна. Она стала благодарна за его чудесное отношение к внуку и подолгу общалась с зятем по телефону. Ролан обожал приемного сына и относился к нему как к родному, ведь, по неизвестной причине, несмотря на большую любовь, своих детей у супружеской пары не было.
Череда несчастий
В старости Лидия Антоновна постепенно стала чувствовать себя все хуже и хуже — развился склероз мозга. Любящий муж ухаживал за больной до самого конца, а в больнице никогда не мог сдержать слез. Когда драгоценной супруги не стало, Всеволод Васильевич тоже быстро ушел из жизни — он потерял свой «смысл» и музу. Отец Елены Санаевой буквально на глазах сгорел от рака, причем лечиться он отказывался.
После врачи нашли онкологическое заболевание и у Ролана Быкова. Уже тяжело страдая от рака легких, он стремился закончить до конца свой последний фильм, который завещал «доделать» жене.
Елена Санаева сегодня
Елена Санаева на театральной сцене.
После смерти мужа в 1998 году и прощания с родителями Елена Санаева все же продолжила сниматься в кино и сериалах. Сейчас она отдает большее предпочтение театральной сцене «Школы современной сцены».
Актриса не перестает заниматься делами Фонда Ролана Быкова, став его главой. Она также издала книгу возлюбленного и принадлежащие ему дневники.
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