Депутаты двух партий Германии призвали наносить удары по объектам в России

Представители нескольких государственных партий призвали канцлера Германии Олафа Шольца отправить на Украину крылатые ракеты большой дальности Taurus KEPD 350/150. В двух заявлениях немецких политиков открыто говорится о необходимости наносить удары по России. Так, депутат партии «Зеленые» в бундестаге, работающая с вопросами оборонной политики, Сара Нанни сказала журналистам издания Rheinische Post — атака станет лучшим способом защитить мирное население Украины. Более того, политик уверена, что такие удары вполне соответствуют нормам международного права.

«Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела… Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки», — заявила Нанни.

Согласен с ней и депутат немецкого парламента от оппозиционного «Христианско-демократического союза Германии» (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер. В беседе с представителями издания он отметил, что дальнобойные ракеты помогут Украине разбомбить Крымский мост и Черноморский флот, и тогда Россия будет вынуждена уйти с возвращенного в 2014 году полуострова.

«Ракеты Taurus важны, потому что эта система очень эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта», — заявил он.

Еще один респондент издания, глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, полагает, что Киеву необходимы крылатые ракеты, а также еще больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2. Она не призывает к ударам по Москве, но считает важным шагом обрыв российских линий снабжения силами Германии.

Экс министр обороны Украины Алексей Резников весной прошлого года просил у Берлина крылатые ракеты. Он настаивал, что если такой возможности нет прямо сейчас, власти должны инициировать производство ракет, ведь Киев испытывает в них острую нужду. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отвечала, что поставки не начинаются из-за опасений, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) примутся наносить ими удары вглубь России. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба комментировал: «Вы все равно это сделаете».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, наложив экономические санкции и осуществляя поставки на Украину атакующего вооружения.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как в Германии оценивают успехи ВСУ на фронте.