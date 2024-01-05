«Русские перехватили инициативу»: в Германии заявили о крахе ВСУ на фронте

Параллельно ВС РФ наносят массированные удары по территории Украины.

Войска России перехватили инициативу по всей линии фронта. Об этом заявил немецкому телеканалу Welt журналист Кристоф Ваннер.

«Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях», — сказал он.

Российская армия усилила продвижение в зоне спецоперации на Украине и оказывает сильное давление на ВСУ, добавил Ваннер. Параллельно наши войска наносят массированные удары по территории Незалежной. Так, сегодня, 5 января, взрывы прогремели в Хмельницкой области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы отодвинули боевиков ВСУ под Артемовском.