«Русские перехватили инициативу»: в Германии заявили о крахе ВСУ на фронте

|
Евгения Романова
Евгения Романова 301 0

Welt: Россия перехватила инициативу по всей линии фронта

«Русские перехватили инициативу»: в Германии заявили о крахе ВСУ на фронте

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Параллельно ВС РФ наносят массированные удары по территории Украины.

Войска России перехватили инициативу по всей линии фронта. Об этом заявил немецкому телеканалу Welt журналист Кристоф Ваннер.

«Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях», — сказал он.

Российская армия усилила продвижение в зоне спецоперации на Украине и оказывает сильное давление на ВСУ, добавил Ваннер. Параллельно наши войска наносят массированные удары по территории Незалежной. Так, сегодня, 5 января, взрывы прогремели в Хмельницкой области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы отодвинули боевиков ВСУ под Артемовском.

Тема:
Спецоперация
5 янв
Русские работают: больше 40 ударов нанесено по военным объектам Украины
5 янв
«Большие потери»: украинские боевики недовольны отсутствием результатов в зоне СВО
5 янв
Прямиком из Румынии? Что известно о возможном участии НАТО в атаках на Крым
5 янв
На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области
5 янв
Российские вертолеты Ка-27 провели патрулирование над Черным морем
5 янв
В Севастополе звучит воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто
5 янв
МО РФ: 272 человека стали Героями России за время спецоперации
5 янв
Более 70 белгородцев находятся в больницах из-за обстрелов ВСУ
5 янв
Взяли в тиски: бойцы ВС РФ отодвинули боевиков ВСУ под Артемовском
5 янв
На Украине показали руины любимой Зеленским фабрики военной одежды
-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 января

Последние новости

15:20
Русские работают: больше 40 ударов нанесено по военным объектам Украины
15:13
«Большие потери»: украинские боевики недовольны отсутствием результатов в зоне СВО
15:07
Подписи в поддержку Путина на выборах 2024 года прибыли в его избирательный штаб
14:57
Больше золота: как темперамент влияет на выбор ювелирных изделий
14:41
«Гонки за результатом нет»: как научиться фигурному катанию взрослым
14:26
Суд в Москве обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube

Сейчас читают

Прямиком из Румынии? Что известно о возможном участии НАТО в атаках на Крым
Заставят взять себя в руки: эти пять тревожных сигналов указывают на проблемы с гормонами
Как стресс может отразиться на человеке и как с ним бороться — советы психолога
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса