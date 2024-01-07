Фермеры приостановили блокаду КПП на границе Польши и Украины

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Блокада продолжалась два месяца.

Фермеры приостановили блокаду КПП на границе Польши и Украины

Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow

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Фермеры из Польши остановили блокаду контрольно-пропускного пункта «Шегини — Медыка» на границе с Украиной после достижения соглашения с правительством. Об этом сообщило издание Interia Wydarzenia.

В соответствии с соглашением, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский обещал удовлетворить все требования фермеров, включая продление субсидий на кукурузу, увеличение кредитов и сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

«После подписания соглашения акции протеста на границе в Медыке временно приостановлены на период, необходимый для внесения законодательных изменений, и введения дополнительных изменений», — говорится в соглашении между правительством и фермерами.

Также было договорено, что воевода Подкарпатского воеводства назначит консультативную группу по сельскому хозяйству, в которую будут включены представители фермеров.

Польские дальнобойщики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной 6 ноября, требуя отменить льготы, предоставленные Евросоюзом украинским коллегам. Перекрыли водители и поставку военной помощи на Украину. Из-за этого Киев уже испытывает нехватку зарубежных деталей для беспилотников.

Фуры с грузами для нужд ВСУ стоят в километровых очередях на границе. Сообщается, что два украинских водителя умерли прямо в машинах.

Но польские перевозчики заявляют, что не пустят движение, пока Евросоюз не отменит для Киева все транспортные льготы. Дешевые услуги украинских компаний становятся более популярными в Европе.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Польша подложила Зеленскому жирную свинью.

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