Терпение бывших «друзей» Украины медленно, но верно подходит к концу. Президент Незалежной теряет соратников одного за другим.

Польские коллеги подложили Украине и Владимиру Зеленскому жирную свинью. Из-за ряда политических шагов боевики ВСУ столкнулись с серьезными сложностями на границе с Польшей. С откровенным признанием о происходящем президент Незалежной выступил спустя несколько месяцев после громкого провала контрнаступления.

Только за последнее время отношения между двумя странами накалились до предела. Посольство Украины направило ноту протеста в МИД Польши в связи с гибелью уже второго дальнобойщика в длинной очереди на КПП на польско-украинской границе, а чуть ранее Украина отказалась сотрудничать с Польшей по вопросам ввоза продуктов.

Теперь, как заявил Зеленский, европейские коллеги вставляют Украине палки в колеса, блокируя пункты пропуска собственными перевозчиками. Выход у политика только один — сесть за стол переговоров, о чем сам президент непрозрачно намекнул в беседе с прессой.

«У нас есть сложности на границе <…> Я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план», — сказал на пресс-конференции Зеленский, пишет украинское агентство.

Президент Незалежной добавил, что власти страны уже начали работу над разрешением данного конфликта, а соседям в лице Польши необходимо дать какое-то время для стабилизации ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша стала не единственной страной, ополчившейся против политика. Над Зеленским сгущаются тучи.