Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о досрочном уходе с поста

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Политик намерен оставить должность уже летом.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о досрочном уходе с поста

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, чей мандат завершается в конце ноября 2024 года, объявил, что он планирует участвовать в выборах в Европарламенте и покинет свою должность в середине июля.

«Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года», — сказал Мишель в беседе с бельгийским изданием Le Soir.

Он пояснил, что невозможно занимать одновременно две должности, поэтому он планирует подать в отставку до 16 июля, когда новый состав Европарламента примет присягу.

«Мой преемник будет назначен в конце июня — начале июля, мы ожидаем, что он приступит к исполнению обязанностей», — добавил Мишель, отмечая, что для этого соберутся главы государств и правительств Евросоюза.

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В случае неудачи с выбором нового председателя, функции руководителя Евросовета могут быть переданы Венгрии, которая в то время будет председательствовать в Совете ЕС.

«Я хочу стать частью команды, строящей европейский проект», — заверил европейский политик.

Планируя стать депутатом Европарламента, Шарль Мишель выразил намерение заняться разработкой реформы ЕС, которая, по его словам, должна сделать Евросоюз более эффективным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему главы Евросовета и Еврокомиссии развязали публичный конфликт из-за Украины.

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Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о досрочном уходе с поста

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