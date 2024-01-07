Гематомы на теле? Вскрылись подробности о смерти внука Хрущева

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 1 131 0

5-tv.ru: внук Никиты Хрущева умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности

Гематомы на теле? Вскрылись подробности о смерти внука Хрущева

Фото: Егоров Василий / ТАСС

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Алексей Аджубей всегда имел болезненный вид, у него даже стоял кардиоветкор.

Стали известны новые подробности о смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. По предварительной информации, Алексей Аджубей умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, о чем эксклюзивно 5-tv.ru сообщил источник.

На его теле была обнаружена гематома на уровне лба. Скорее всего, он получил ее в результате падения, но пока эта информация не подтверждается. Следов насильственной смерти на теле нет, как и следов волочения трупа.

После смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея сайту 5-tv.ru удалось поговорить с его соседкой Ириной. Соседка рассказала, что внук Хрущева Алексей Аджубей никогда не здоровался и выглядел болезненно. Только вот она не знает, какой у него был недуг. Также Ирина сообщила, что к пенсионеру регулярно приходила неизвестная гостья.

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