Гематомы на теле? Вскрылись подробности о смерти внука Хрущева

Алексей Аджубей всегда имел болезненный вид, у него даже стоял кардиоветкор.

Стали известны новые подробности о смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. По предварительной информации, Алексей Аджубей умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, о чем эксклюзивно 5-tv.ru сообщил источник.

На его теле была обнаружена гематома на уровне лба. Скорее всего, он получил ее в результате падения, но пока эта информация не подтверждается. Следов насильственной смерти на теле нет, как и следов волочения трупа.

После смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея сайту 5-tv.ru удалось поговорить с его соседкой Ириной. Соседка рассказала, что внук Хрущева Алексей Аджубей никогда не здоровался и выглядел болезненно. Только вот она не знает, какой у него был недуг. Также Ирина сообщила, что к пенсионеру регулярно приходила неизвестная гостья.