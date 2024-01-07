«Больше нельзя выходить на лед»: Медведева прокомментировала свое здоровье

К каким нестандартным методам лечения приходится прибегать спортсменке?

Последним турниром в карьере фигуристки Евгении Медведевой стал Чемпионат России сезона 2019–2020. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр вынужденно поставила точку на спорте из-за проблем со здоровьем.

В частности, дальнейший выход на лед стал невозможным из-за больной спины. Врачам даже пришлось удалять ей нервы, но лечение не помогло.

«Мне кажется, каждый спортсмен в своей жизни, приходил к врачу, не дай бог, не спортивному, а обычному, и там начинается вот это: «Вам больше никогда нельзя выходить на лед. Вообще. Вы станете инвалидом», — рассказала Медведева во время интервью на одном из YouTube-каналов.

Ранее она делилась, что из-за «заклинившей» спины во время гастролей в Сочи в 2023-м ей пришлось посетить процедуру иглоукалывания. Но этот опыт исцеления показался спортсменке настолько экстремальным, что она выбежала из клиники. Доктор потушил об нее сигарету.

До этого 5-tv.ru писал, что Медведева официально подтвердила отношения с Чигиревым.