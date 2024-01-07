«Больше нельзя выходить на лед»: Медведева прокомментировала свое здоровье

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 52 0

Фигуристка Медведева рассказала о состоянии больной спины

«Больше нельзя выходить на лед»: Медведева прокомментировала свое здоровье

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

К каким нестандартным методам лечения приходится прибегать спортсменке?

Последним турниром в карьере фигуристки Евгении Медведевой стал Чемпионат России сезона 2019–2020. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр вынужденно поставила точку на спорте из-за проблем со здоровьем.

В частности, дальнейший выход на лед стал невозможным из-за больной спины. Врачам даже пришлось удалять ей нервы, но лечение не помогло.

«Мне кажется, каждый спортсмен в своей жизни, приходил к врачу, не дай бог, не спортивному, а обычному, и там начинается вот это: «Вам больше никогда нельзя выходить на лед. Вообще. Вы станете инвалидом», — рассказала Медведева во время интервью на одном из YouTube-каналов.

Ранее она делилась, что из-за «заклинившей» спины во время гастролей в Сочи в 2023-м ей пришлось посетить процедуру иглоукалывания. Но этот опыт исцеления показался спортсменке настолько экстремальным, что она выбежала из клиники. Доктор потушил об нее сигарету.

До этого 5-tv.ru писал, что Медведева официально подтвердила отношения с Чигиревым.

-23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
С головой в омут чувств: пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 го...

Последние новости

14:45
«Стало не по себе от недалекости»: Кучера высказался в адрес Ивлеевой
14:27
«Подозрительно»: в ФРГ год не могут понять, чьи дроны следят за обучением ВСУ
14:13
Минобороны РФ сообщило о поражении двух самолетов ВСУ в Днепропетровской области
14:09
«Больше нельзя выходить на лед»: Медведева прокомментировала свое здоровье
13:51
Следователи в Подольске возбудили уголовное дело из-за проблем с отоплением
13:33
«НАТО обещало»: во Франции разнесли Запад за вранье о ситуации на Украине

Сейчас читают

«Как в сказке» — вдова погибшего в СВО военного Махонина о встрече с Путиным
В Санкт-Петербурге умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников»
Ей было всего 20 лет: стала известна причина смерти шорт-трекистки Середы
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса