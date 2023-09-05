«Не обижай!» — Медведева официально подтвердила отношения с Чигиревым
Фигуристка Медведева публично признала роман с Чигиревым
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Первые слухи о чувствах между ними появились совсем недавно.
Фигуристка и двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева публично признала роман с коллегой Дмитрием Чигиревым. Об этом чемпионка мира заявила в одном из телевизионных шоу.
На шоу Медведева и ее новый бойфренд присутствовали вдвоем. В разговоре с ведущим программы Павлом Волей фигуристка заявила, Чигирев пришел, чтобы поддержать ее из зала.
«Дима, не обижай Женю ни при каких обстоятельствах», — обратился Воля к Чигиреву.
Дмитрий Чигирев.
К слову, о романе между коллегами поклонники уже могли догадаться после публикации Медведевой совместных с ним снимков с отдыха.
Ранее 5-tv.ru писал, что близкая подруга предала фигуристку Медведеву.
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