Неожиданная статистика: названы причины плохого настроения зимой

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 17 0

Врач Петрова: настроение ухудшается зимой из-за дефицита солнца

Фото, видео: www.globallookpress.com / imageBROKER.com / kati; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Как спасти себя от стресса в холодное время года?

Зимой люди часто ощущают плохое настроение, апатию. Причины сезонной депрессии в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru перечислила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Петрова.

По ее словам, с приходом холодов значительно повышается тревожность, это связано с уменьшением количества солнечных лучей. Также на душевное состояние влияет изменение параметров окружающей среды, таких как температура, влажность и давление.

Кроме того, причиной постоянного отсутствия настроения зимой может быть сезонное аффективное расстройство. В этом случае нарушаются сон, пищевое поведение.

«Человек находится в состоянии гневливом, и это состояние самостоятельно проходит в летний период времени», — поделилась специалист.

Вместе с тем Петрова привела интересные статистические данные о том, что часть россиян испытывает повышенную тревожность на фоне начала отопительного сезона и повышения расходов.

«В это время необходимо потратить больше своих финансов и времени для того, чтобы поддерживать свое жилье в теплоте», — отметила эксперт.

Врач посоветовала перед наступлением осенне-зимнего сезона настраивать себя психологически на более позитивный лад, так как тревожность — эквивалент стресса, а стресс приводит к тяжелым хроническим заболеваниям. Также следует заранее позаботиться о коррекции дефицита витаминов и микроэлементов, что позволит пережить зиму более спокойно.

Ранее 5-tv.ru назвал пять тревожных сигналов, которые указывают на проблемы с гормонами.

-23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
С головой в омут чувств: пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 го...

Последние новости

16:15
Неожиданная статистика: названы причины плохого настроения зимой
15:57
Средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган»
15:39
«Ему нравятся только свои песни»: AKMAL' раскрыл детали неприятной истории с участием Дробыша
15:21
ВС России поразили французскую САУ Caezar на донецком направлении
15:03
«Полная истерика»: в Британии заявили о нервном срыве Залужного из-за атак РФ
14:45
«Стало не по себе от недалекости»: Кучера высказался в адрес Ивлеевой

Сейчас читают

«Почему Господь забрал так рано?»: мама умершей спортсменки Середы раскрыла тайну ее смерти
«Как в сказке» — вдова погибшего в СВО военного Махонина о встрече с Путиным
Ей было всего 20 лет: стала известна причина смерти шорт-трекистки Середы
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса