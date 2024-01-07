«Страна полюбила меня, приняла в трусах»: Шура эпатажно ответил злопыхателям

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 78 0

Певец Шура заявил, что его полюбили как музыканта несмотря на эпатажный образ

«Страна полюбила меня, приняла в трусах»: Шура эпатажно ответил злопыхателям

Фото: www.globallookpress.com / Anton Mukhametchin

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Неординарная ретро-звезда по сей день нравится далеко не всем.

Певец Шура известен своей эпатажностью и экстравагантностью. Со времен девяностых у звезды сформирована огромная армия фанатов. Не обходится жизнь знаменитости и без критики. Особенно активно хейтеры разносят шоумена в его личном блоге.

Сегодня артист на своей странице в соцсетях опубликовал обращение всем своим недоброжелателям.

«Всем писакам, кто мне хочет или пытается что-то сказать: я родился, вырос, живу, жил и умру здесь! Это моя Родина!» — написал исполнитель хита «Ты не верь слезам».

48-летний музыкант при этом признает, что его творчество действительно специфическое, но именно за это его полюбила страна, и многие годы его песни не теряют популярность.

«Моя страна меня полюбила, приняла в трусах, накрашенным и так далее. В ней я живу и работаю. Я был, есть и буду. А вы со своей злобой, со своим говном сами себя уничтожаете. Ваш Шура — клоун, лицидей. Люблю вас», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза раскритиковала Шуру за его неадекватное поведение.

 

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