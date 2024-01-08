Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Оппенгеймер»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Это уже третья статуэтка в его карьере.

Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Оппенгеймер»

Фото: Кадр из к/ф «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан, 2023 г.

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В США проходит церемония вручения престижной награды в сфере кино «Золотой глобус». И уже известны некоторые лауреаты. Например, Роберт Дауни-младший получил уже третью статуэтку за свою карьеру.

На церемонии «Железный человек» получил награду за лучшего актера второго плана — он исполнил роль сотрудника комиссии по атомной энергии США Льюиса Штраусса в картине «Оппенгеймер».

Два других глобуса — за роли совершенно другого плана. Он получал «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле после выхода фильма Гая Ричи «Шерлок Холмс» в 2010-м и как лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на ТВ
за роль в сериале «Элли МакБил».

Кстати, мини-сериал «Грызня» уже получил две статуэтки: наградами отметили Али Вонг и Стивена Яна за лучшие женскую и мужскую роли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вин Дизель заявил о желании позвать Роберта Дауни-младшего в «Форсаж».

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