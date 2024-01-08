Илон Маск ответил на обвинения в наркотической зависимости

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 44 0

Forbes: в организме Илона Маска не найдены следы наркотиков или алкоголя

Илон Маск ответил на обвинения в наркотической зависимости

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Известный предприниматель вновь оказался в центре нового скандала.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг распространившиеся слухи о том, что он уже долгое время активно употребляет наркотические вещества. Об этом сообщило издание Forbes.

Не так давно Wall Street Journal опубликовало статью, привлекшую большое внимание общественности. В материале со ссылкой на топ-медеджеров Tesla и SpaceX, главой которых является Маск, говорится, что наркотическая зависимость известного инженера вызывает большие опасения, так как на нем лежит ответственность за шесть компаний.

По предоставленным данным, предприниматель употребляет кетамин, который оказывает воздействие на восприятие внешнего мира. Это может повлечь за собой неверные решения со стороны Илона Маска в отношении подвластных ему компаний.

Сам же миллиардер отрицает свою вину. Он отметил, что за последние три года выборочные тесты на запрещенные вещества, сделанные после скандального подкаста в 2018 году, показали, что в его организме не было обнаружено «даже следов» наркотиков или алкоголя.

Кроме того, адвокат главы Tesla, Алекс Спиро, подтвердил, что Маск «ни разу не провалил тест», а также отметил, что отчет издания Wall Street Journal содержит в себе «ложные факты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маск предупредил человечество о новой угрозе.

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