Маск предупредил человечество о новой угрозе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 69 0

Илон Маск заявил, что человечество столкнется с демографическим коллапсом

Маск предупредил человечество о новой угрозе

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Какой новый неутешительный прогноз дал бизнесмен для всего населения планеты?

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что человечеству угрожает демографический коллапс.

«Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс», — написал бизнесмен в своей соцсети X.

Так он прокомментировал сообщение пользователя соцсети о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.

Прежде Илон Маск дал неутешительный прогноз на 2024 год. По его мнению, он будет гораздо безумнее предыдущих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин спрогнозировал улучшение демографии в РФ в ближайшие годы. А вот Украина идет на мировой антирекорд — только за последние шесть месяцев процент рожденных малышей в стране сократился почти на 28%.

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Маск предупредил человечество о новой угрозе

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