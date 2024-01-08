В автосервисах назвали главную проблему китайских машин в российский мороз

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 43 0

РБК: в автосервисах назвали главную проблему китайских машин зимой

В автосервисах назвали главную проблему китайских машин в российский мороз

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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У некоторых автомобилей серьезные проблемы с мультимедийными устройствами. Но и это еще не все.

После ухода западных иномарок из России отечественный рынок заполонили китайские авто. Но СМИ выяснили, что у машин с КНР не все так гладко. Автосервисы REMTECH, «Автолегенд» и «Академический» рассказали изданию РБК, что перед китайским транспортом встали серьезные проблемы в виде российских морозов.

Из-за холодов у автомобилей некорректно работали мультимедийные устройства, топливные насосы и печки. Также были замечены значительные проблемы с приборными панелями.

Еще одной серьезной проблемой в китайских машинах стала разрядка аккумулятора и невозможность запуска двигателя. Помимо этого, у некоторых автомобилей замерзали щетки и возникали проблемы в системе климат-контроля.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России изменятся правила сдачи экзаменов для получения водительских прав. С 1 апреля 2024 года теоретический экзамен придется сдавать тем, кто хочет получить российские права на основании иностранных документов.

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