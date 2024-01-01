В России изменятся правила сдачи экзаменов на права

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 50 0

Новый регламент касается вопросов, связанных с подтверждением права управления транспортом.

В России изменятся правила сдачи экзаменов на права

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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В России изменятся правила сдачи экзаменов для получения водительских прав. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации.

С 1 апреля 2024 года теоретический экзамен придется сдавать тем, кто хочет получить российские права на основании иностранных документов. Это касается категорий А, В, и М, а также ВЕ, то есть разрешений на управление мотоциклами, легковыми авто, в том числе, с прицепом, мопедами и скутерами. Также это распространяется на подкатегории А1 и В1 — легкие мотоциклы, трициклы и квадрициклы.

Исключение — для водителей с белорусскими правами.

«Выдача российских национальных водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, выданных в Республике Белоруссия, гражданам РФ и гражданам Республики Белоруссия производится без проведения экзаменов», — говорится в постановлении.

Кроме того, согласно новому регламенту, максимальная сумма штрафных баллов увеличится с пяти до семи. Экзамен на права не смогут сдать военнообязанные, которые не явились в военкомат по повестке, а также те, у кого в процессе сдачи истек срок действия паспорта или медицинского заключения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие еще изменения в жизнь россиян принес 2024 год.

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