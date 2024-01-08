В возрасте 42 лет умер двукратный чемпион России в составе ЦСКА

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 1 937 0

Двукратный чемпион России в составе ЦСКА Богдан Шершун умер в возрасте 42 лет

В возрасте 42 лет умер двукратный чемпион России в составе ЦСКА

Фото: Depositphotos / pressmaster

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Что могло стать причиной смерти в таком раннем возрасте?

Бывший футболист московского клуба ЦСКА Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет. Последние годы он жил на Украине. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своем Telegram-канале.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана. Вечная память», — опубликовано известие.

Пока неизвестна причина смерти спортсмена. Раньше он также играл в футбол за сборную Украины, в ней провел четыре матча, а за московский клуб ЦСКА выступал с 2002 по 2005 годы. Именно в составе Центрального Спортивного Клуба Армии Шершун дважды брал кубок России.

Шершун также являлся обладателем кубка УЕФА и двукратным победителем Кубка России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стала известна причина смерти 20-летней шорт-трекистки Середы.

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