В возрасте 42 лет умер двукратный чемпион России в составе ЦСКА

Что могло стать причиной смерти в таком раннем возрасте?

Бывший футболист московского клуба ЦСКА Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет. Последние годы он жил на Украине. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своем Telegram-канале.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана. Вечная память», — опубликовано известие.

Пока неизвестна причина смерти спортсмена. Раньше он также играл в футбол за сборную Украины, в ней провел четыре матча, а за московский клуб ЦСКА выступал с 2002 по 2005 годы. Именно в составе Центрального Спортивного Клуба Армии Шершун дважды брал кубок России.

Шершун также являлся обладателем кубка УЕФА и двукратным победителем Кубка России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стала известна причина смерти 20-летней шорт-трекистки Середы.