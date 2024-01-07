Ей было всего 20 лет: стала известна причина смерти шорт-трекистки Середы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 450 0

Шорт-трекистка Анна Середа умерла из-за осложнений при гриппе в коме

Ей было всего 20 лет: стала известна причина смерти шорт-трекистки Середы

Фото: Telegram / Официальный канал Союза конькобежцев России / russianskating

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На уход из жизни девушки отреагировали в Федерации конькобежцев России.

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа, скончавшаяся в 20 лет, умерла из-за осложнений при гриппе. Девушка сильно заболела, ее состояние постепенно ухудшалось. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказала Лада Задонская, координатор по взаимодействию со СМИ союза конькобежцев России.

Известно, что в больнице Середа впала в кому. Врачи пытались спасти молодую спортсменку, но безуспешно, из комы девушка не вышла.

На счету спортсменки было мало побед. Свою первую серьезную награду девушка завоевала в 2022 году: тогда Анастасия Середа победила на Кубке России в составе эстафетной команды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что печальным известием поделился Союз конькобежцев России в социальных сетях.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — говорится в сообщении.

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Ей было всего 20 лет: стала известна причина смерти шорт-трекистки Середы

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