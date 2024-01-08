Коллеги рэпера Sir-J сообщили о последней встрече перед его исчезновением

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 27 0

Коллеги рэпера Sir-J рассказали, что перед пропажей он был в хорошем настроении

Коллеги рэпера Sir-J сообщили о последней встрече перед его исчезновением

Фото: Instagram* / sirj_jino

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Музыкант бесследно исчез перед Новым годом.

Рэпер Sir-J Сергей Булавинцев перед исчезновением был на гастролях в Калининграде. 28 декабря он выступил на концерте и был в отличном настроении. Об этом сообщил участник группы «Семь Западных Ветров» Владимир, пишет Газета.ру.

Музыкант отметил, что Булавинцев не говорил коллегам о планах куда-либо отправиться после приезда в Москву.

«Он выступал у нас в Калининграде. Поведение у Сергея было адекватное, настрой хороший. По поводу куда-либо уехать разговоров не было. Три дня они здесь пробыли, все было отлично. Как Сергей приехал домой, 29 декабря, он отписал участнику нашей группы, что наконец дома и ложится спать. Это было 23:45 по Москве», — рассказал мужчина.

Он выразил надежду, что артиста найдут живым и здоровым. По его мнению, странностью в пропаже рэпера является пожар в его доме в Подмосковье.

В пресс-службе «ЛизаАлерт» с изданием поделились, что поиски Сергея продолжаются, волонтеры отрабатывают свидетельства так же, как и родственники, полиция. Но ничего значимого в обстоятельствах исчезновения музыканта установить пока не удалось.

По данным МВД, в ночь на 30 декабря Сергей Булавинцев выехал на электричке из Видного в неизвестном направлении и до сих пор неизвестно, где он находится. Последний раз его видели одетым в светло-серые брюки с карманами и черную толстовку. По информации правоохранителей, в ту же ночь в звездном доме случился пожар.

Ранее 5-tv.ru писал, что по мнению друзей рэпера Сергея Булавинцева, артист пропал из-за алкоголя.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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