Блогера Косенко, швырнувшего грудничка в сугроб, подозревают в неуплате налогов

Скандал с блогером набирает обороны и обрастает все новыми подробностями.

Скандал с блогером Сергеем Косенко, швырнувшим в сугроб своего двухмесячного сына Лео, продолжает набирать обороты. Стало известно, что знаменитость подозревают в уклонении от уплаты налогов.

«Я как раз уточняю, что у него там по налогам. Потому что ранее он уже был „на маячке“ на проверку по уклонению от уплаты», — сообщила общественный деятель, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в интервью KP.RU. Так активистка отреагировала на просьбы неравнодушных комментаторов в соцсети проверить знаменитость.

Блогер, на которого подписаны почти семь миллионов человек, стал объектом хейта и угроз из-за очередной выходки. Он опубликовал видео, на котором бросает в снег своего сына Лео. Предварительно обещал снять самое популярное видео в соцсети. Распространилось в интернете оно быстрее мгновения, только вот реакция оказалась не столь восторженной, как рассчитывал автор. Смотреть, как младенец в милом костюме панды, прищурившись, погружается в сугроб с головой, пользователям было неприятно.

А еще после видео выяснилось, что на блогера готовят жалобу в Следственный комитет. Депутат Госдумы Нина Останина намерена обратиться в Следственный комитет РФ из-за видео, в котором узрела издевку над институтом семьи и демонстрацию деструктивного поведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего депутат Госдумы Виталий Милонов намерен жаловаться на солиста группы «Щенки» Максима Тесли.

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