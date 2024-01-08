«Уборщик в СИЗО»: Виталий Милонов будет жаловаться на солиста группы «Щенки»
Депутат Милонов рассказал, что члена группы «Щенки» задержат на 15 суток
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; Марат Абулхатин / ТАСС; 5-tv.ru
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Музыкант решил примерить на себя стиль рэпера Vacio и появился на концерте с носком на месте полового органа. Что ему за это будет?
Член группы «Щенки» Максим Тесли поразил всех, выйдя на сцену практически обнаженным. Единственное, что на нем было из одежды — это носок. Да и тот находился не на своем месте. Вместо ноги носок прикрыл половой орган музыканта. На это отреагировал Депутат ГД ФС РФ Виталий Милонов. Политик рассказал сайту 5-tv.ru, что Тесли пытается подражать скандальному рэперу Vacio, который в таком же виде пришел на вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.
«Этот неизвестный исполнитель, скорее всего, решил последовать примеру другого московского неизвестного исполнителя именно по той причине, что он никому неизвестен. И он захотел, чтобы о нем поговорили. И прикинул для себя, что посидеть суток 15-20 он готов ради того, чтобы войти в чарты, ради того, чтобы стать популярным скандальным борцом. Вот он борется, чем может борется с тем устройством страны, которая сейчас есть», — сказал Милонов.
Политик отметил, что музыканту нужно обеспечит карьеру уборщика в изоляторе временного содержания. По мнению Милонова, Тесли должен повторить путь Vacio до конца.
Как раз в лагере член группы «Щенки» и сможет реализовать творческий потенциал. Но депутат отметил, что по арестантским устоям выступать в непотребном виде перед заключенными нельзя.
Ранее 5-tv.ru писал, что солист группы «Щенки» выступил на концерте с носком на паху.
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