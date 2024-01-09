Хюррем из «Великолепного века» устроила дочери праздник в стиле мультика из России

Младшей наследнице актрисы исполнилось три года.

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли отпраздновала трехлетие дочери в стиле популярного российского мультфильма «Маша и Медведь». Красочными фотографиями с торжества актриса поделилась в личном блоге.

На кадрах видно, что артистка устроила для младшей наследницы настоящую тематическую вечеринку, украсив дом шарами, а торт был с изображениями героев мультфильма. А Узерли и малышка Лили Кои примерили образы любимого персонажа, облачившись в малиновые сарафаны и платочки.

Судя по кадрам, девочка пришла в восторг от ярких декораций и от души веселилась в компании мамы, старшей сестры и бабушки с дедушкой.

«С днем рождения, моя любовь! Мы все тебя очень любим!» — написала Узерли в своем блоге.

Поклонники оценили тематику торжества, а особенную активность в комментариях проявили, само собой, российские фанаты турецкой знаменитости. Они поздравили девочку и пожелали ей всего наилучшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Узерли вошла в список самых красивых женщин всех времен.