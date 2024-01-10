Сбербанк повысил ставки по некоторым ипотечным программам

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Под какой процент теперь можно взять кредит для покупки жилья?

Сбербанк повысил ставки по некоторым ипотечным программам

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Moschenkov

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Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам после решения Центробанка РФ по ключевой ставке. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В конце 2023 года Центробанк принял решение поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. В регуляторе тогда отметили высокое инфляционное давление.

В связи с этим Сбербанк с 10 января поднял на 1,1 процентный пункт ставки по базовым ипотечным программам. Теперь взять кредит на покупку жилья получится под 16,7% годовых. Кроме того, ставка по программе «Загородная недвижимость» теперь составит 17%, «Гараж» — 17,2%, а по программе «Коммерческая недвижимость» — 18,2%.

При этом изменения не затронут программы с государственной поддержкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России планируется продлить льготные ипотечные программы, но только в отдельных регионах.

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