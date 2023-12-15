Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16% годовых

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

В конце октября показатель также был увеличен до 15%. С чем это связано?

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16% годовых

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Центробанк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. Решение принято советом директоров ЦБ, сообщается на официальном сайте регулятора.

Прежде ставка находилась на уровне 15%. Однако в Центробанке отмечают высокое инфляционное давление, по прогнозам, годовой показатель достигнет 7,0–7,5%. При этом в России фиксируют и рост ВВП, показатель превысит 3%. Центробанк объясняет, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста оказалось более значительным.

«В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — добавляется в сообщении.

Центробанк будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке после анализа показателей инфляции и влияния на экономику других факторов, включая внешние. Регулятор ожидает, что в 2024 году инфляция снизится до 4-4,5%.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, дефицит рабочей силы — главная проблема российской экономики.

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