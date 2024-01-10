«Надо признать»: в Boeing прокомментировали инцидент с самолетом 737 MAX

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Евгения Романова
Евгения Романова 10 0

Глава Boeing Кэлхун заявил о необходимости признать ошибку с самолетами 737 MAX

«Надо признать»: в Boeing прокомментировали инцидент с самолетом 737 MAX

Фото: www.globallookpress.com / Stefanopoulos Thierry

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В компании обещают обеспечить полную прозрачность при выяснении обстоятельств случившегося в Портленде.

Авиастроительная корпорация Boeing должна признать ошибку, повлекшую приостановку эксплуатации свыше 170 самолетов 737 MAX. Об этом заявил гендиректор компании Дэвид Кэлхун, его слова приводит The Wall Street Journal.

«Мы собираемся (выработать. — Прим. ред.) подход к этому, прежде всего надо признать нашу ошибку», — сказал он в ходе выступления перед сотрудниками компании.

Кэлхун пообещал обеспечить полную прозрачность при выяснении обстоятельств инцидента. Сейчас специалисты изучают дверную заглушку самолета Boeing 737 MAX, у которого отвалилась часть фюзеляжа во время полета.

На минувшей неделе самолету Boeing 737 MAX 9, принадлежащему Alaska Airlines, пришлось совершить экстренную посадку в Портленде (штат Орегон) из-за того, что у него во время полета вырвало секцию фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После этой ситуации авиакомпания вывела из эксплуатации все лайнеры данной модели.

Известно, что всего на борту нходились 77 человек — 71 пассажир и шесть членов экипажа. О пострадавших не сообщалось. После этого Федеральное управление гражданскоой авиации США ввело ограничение на полеты Boeing 737 MAX.

Ранее 5-tv.ru писал, что на самолетах Boeing 737 MAX компании United Airlines нашли незатянутые болты. Вероятно, нарушения были допущены при установке дверей.

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