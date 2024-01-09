На самолетах Boeing 737 MAX компании United Airlines нашли незатянутые болты

Сотрудники американской авиакомпании United Airlines во время осмотра своих самолетов Boeing 737 MAX обнаружили незатянутые болты на дверях. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть», — цитирует агентство заявление.

В сообщении уточняется, что нарушения были допущены, предположительно, при установки дверей.

Отмечается, что полеты Boeing 737 MAX были запрещены, в результате чего накануне, 8 января, были отменены порядка 200 рейсов.

Ограничение на полеты Boeing 737 MAX было введено Федеральным управлением гражданской авиации США после происшествия, произошедшего во время полета самолета компании Alaska Airlines. На минувшей неделе борт перевозчика разгерметизировался во время полета. Судно было вынуждено совершить экстренную посадку практически сразу после взлета.

Известно, что у самолета отвалилась часть фюзеляжа, а иллюминатор выпал. Пассажиры во время посадки находились в кислородных масках.

На борту находился 71 пассажир и шесть членов экипажа. О пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирский самолет экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации кабины пилотов.