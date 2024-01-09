На самолетах Boeing 737 MAX компании United Airlines нашли незатянутые болты

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 53 0

На прошлой неделе борт авиаперевозчика Alaska Airlines был вынужден совершить экстренную посадку практически сразу после взлета из-за разгерметизации.

На самолетах Boeing 737 MAX компании United Airlines нашли незатянутые болты

Фото: www.globallookpress.com / Ntsb/National Transportation

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сотрудники американской авиакомпании United Airlines во время осмотра своих самолетов Boeing 737 MAX обнаружили незатянутые болты на дверях. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть», — цитирует агентство заявление.

В сообщении уточняется, что нарушения были допущены, предположительно, при установки дверей.

Отмечается, что полеты Boeing 737 MAX были запрещены, в результате чего накануне, 8 января, были отменены порядка 200 рейсов.

Ограничение на полеты Boeing 737 MAX было введено Федеральным управлением гражданской авиации США после происшествия, произошедшего во время полета самолета компании Alaska Airlines. На минувшей неделе борт перевозчика разгерметизировался во время полета. Судно было вынуждено совершить экстренную посадку практически сразу после взлета.

Известно, что у самолета отвалилась часть фюзеляжа, а иллюминатор выпал. Пассажиры во время посадки находились в кислородных масках.

На борту находился 71 пассажир и шесть членов экипажа. О пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирский самолет экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации кабины пилотов.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:36
«Ветхое состояние»: Песков заявил о титанических усилиях для обновления системы ЖКХ
12:35
На Ставрополье во время поисков пропавшей без вести женщины нашли три трупа
12:33
Умер заслуженный тренер России по спортивному ориентированию
12:32
Не удалось замаскироваться: как российские «Акации» уничтожили опорные пункты ВСУ
12:21
Пугающие цифры: в России резко вырос уровень заболеваемости гриппом
12:20
Россияне стали лидерами по туристическим поездкам в Казахстан в 2023 году

Сейчас читают

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
Нумеролог: «Люди, у которых в 2024 году агрессия будет превалировать над любовью, сильно пострадают»
Психолог объяснил родителям, как правильно наказывать детей
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса