«Ростех» начнет серийное производство новейших авиабомб «Дрель» в 2024 году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 8 0

Разработчики обещают, что распознать их на радарах будет практически невозможно.

«Ростех» начнет серийное производство новейших авиабомб «Дрель» в 2024 году

Фото: Решетников Дмитрий / ТАСС

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«Ростех» анонсировал запуск производства новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» в текущем году. Она уже подтвердила свои характеристики во время испытаний Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

«На сегодняшний момент изделие прошло все виды испытаний, определенных заказчиком», — приводит агентство сообщение «Ростеха».

Отмечается, что информация о возможном применении новых авиабомб в зоне украинского конфликта пока засекречена. Известно, что в 2024 году будет изготовлена первая серийная партия «Дрелей». В настоящее время продолжается разработка некоторых боевых частей для этих бомб.

О разработке новой авиабомбы впервые стало известно в 2016 году. Создатели отмечают, что радары практически не могут распознать ее. Ожидается, что основными целями «Дрели» станут наземные радиолокационные станции, бронетанковая техника, пункты управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Ростехе» рассказали, когда в зону СВО поставят гаубицу «Коалиция».

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