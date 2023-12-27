В «Ростехе» рассказали, когда в зону СВО поставят гаубицу «Коалиция»

Российская артиллерия существенно превосходит западную, отметил глава корпорации.

Уже совсем скоро в зону спецоперации на Украине поставят российскую гаубицу «Коалиция». Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости.

Первая партия будет поставлена в конце декабря 2023 года, заявил Чемезов. Гаубица прошла испытания, и уже начался серийный выпуск.

Он подчеркнул, что гаубицы такого класса нужны для обеспечения преимущества над техникой Запада по дальности стрельбы. По словам Чемезова, что в этом российская «Коалиция» существенно превосходит артиллерию спонсоров Украины.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чемезов объявил создание нового дрона-камикадзе «Суперкам». Сейчас беспилотник проходит все необходимые испытания.