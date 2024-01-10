Генконсульство в Анталье направило запрос из-за пропажи россиянки в Турции

|
Евгения Романова
Евгения Романова 99 0

Какие детали этой истории раскрыло диппредставительство?

Генконсульство в Анталье направило запрос из-за пропажи россиянки в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что дипломаты направили запрос правоохранителям Турции в связи с пропажей россиянки в Кемере. Текст заявления приводит ТАСС.

«Установлен контакт с турецкими правоохранительными органами и туристической компанией, по линии которой она прибыла на отдых в Турцию. Направлен официальный запрос турецкой стороне», — указывается в сообщении.

Отмечатся, что россиянка 30 декабря 2023 года прибыла в Турцию, но 8 января, когда закончилась путевка, она не явилась на рейс в Москву. При этом известно о ее прогулке 4 января. В тот день женщина вышла из отеля, но не вернулась. С того дня на связь с родственниками россиянка не выходила, ее телефон отключен.

В Генконсульстве подчеркнули, что полиция сейчас проводит расследование в Кемере. Диппредставительство контролирует ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нам подтвердили факт пропажи россиянки в Генконсульстве. Там отметили, что все необходимые меры приняты, направлены запросы в компетентные органы.

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.40
0.71 98.98
-0.21
Денежный магнит: 4 знака зодиака получат невероятный финансовый успех в 2...

Последние новости

14:45
«Пела она своеобразно»: музыкальный критик Буланов сообщил о смерти Тамары Милашкиной
14:40
ВС РФ поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ
14:37
«Курица или яйцо»: почему США хотят отказаться от импорта урана из России
14:33
С хорошим дисконтом: как россияне торгуют ненужными подарками
14:21
Подозреваемая в халатности глава Кургана Ситникова ушла в отставку
14:17
В поддержку Путина поступили подписи из всех 89 регионов России

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
«Увы и к сожалению»: в чем различия ишемического и геморрагического инсультов
«Включай голову»: Ковтунец о том, как бороться с переписыванием истории
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса