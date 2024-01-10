Генконсульство в Анталье направило запрос из-за пропажи россиянки в Турции

Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что дипломаты направили запрос правоохранителям Турции в связи с пропажей россиянки в Кемере. Текст заявления приводит ТАСС.

«Установлен контакт с турецкими правоохранительными органами и туристической компанией, по линии которой она прибыла на отдых в Турцию. Направлен официальный запрос турецкой стороне», — указывается в сообщении.

Отмечатся, что россиянка 30 декабря 2023 года прибыла в Турцию, но 8 января, когда закончилась путевка, она не явилась на рейс в Москву. При этом известно о ее прогулке 4 января. В тот день женщина вышла из отеля, но не вернулась. С того дня на связь с родственниками россиянка не выходила, ее телефон отключен.

В Генконсульстве подчеркнули, что полиция сейчас проводит расследование в Кемере. Диппредставительство контролирует ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нам подтвердили факт пропажи россиянки в Генконсульстве. Там отметили, что все необходимые меры приняты, направлены запросы в компетентные органы.