Военное положение и захват телеканала: хронология ситуации в Эквадоре

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Около 140 человек удерживаются в заложниках бандами в Эквадоре

Фото, видео: Reuters / KAREN TORO; 5-tv.ru

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В результате беспорядков уже есть погибшие.

По меньшей мере 139 человек удерживаются в заложниках членами вооруженных банд в Эквадоре. Объявлено военное положение, в столицу стянуты танки и спецтехника.

Беспорядки в южноамериканской стране начались после того, как недавно избранный президент объявил войну преступности. Это стало следствием побега из тюрьмы одного из самых влиятельных криминальных авторитетов.

В ответ банды захватили целый телеканал фактически в прямом эфире, атаковали несколько вузов, есть погибшие. Хронология событий — в материале корреспондента «Известий» Алисы Паршаковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что, судя по всему, на карте мира появилась еще одна горячая точка. Власти Эквадора объявили в стране режим внутреннего вооруженного конфликта после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд.

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