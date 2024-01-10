Силовикам дали карт-бланш: как Эквадор погрузился в тотальный хаос из-за беспорядков

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Общественный транспорт перестал работать в столице Эквадора из-за беспорядков

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / CÃ©sar MuÃ±oz; 5-tv.ru

В столицу страны вошли армейские подразделения, но им пока не удается переломить ситуацию в свою пользу.

Судя по всему, на карте мира появилась еще одна горячая точка. Власти Эквадора объявили в стране режим внутреннего вооруженного конфликта после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд.

По стране прокатилась волна ожесточенных столкновений между силовиками и криминальными группировками. На фоне беспорядков наше посольство предостерегло россиян от посещения Эквадора.

А власти соседнего Перу намерены объявить чрезвычайное положение на границе. Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков продолжит.

Это захват заложников в прямом эфире государственного телеканала Эквадора. Вооруженные люди в масках заминировали вход в редакцию, через несколько минут после этих кадров вся столица страны — Кито — погрузилась в хаос.

Поводом для беспорядков стал побег из тюрьмы босса одного из наркокартелей по прозвищу Фито. После этого президент страны ввел чрезвычайного положение, но это только еще больше обострило ситуацию.

Власти страны признали преступные группировки террористическими организациями. Это крупнейшие банды страны, которые контролировали наркотрафик в Латинской Америке.

Восстания вспыхнули во многих тюрьмах Эквадора: известно, что преступники захватили в заложники 140 охранников. По неподтвержденной информации, часть из них расстреляли.

Камеры на захваченном телеканале так и продолжали работать. Через какое-то время в съемочный павильон врывается полицейский спецназ и начинает выводить заложников из помещения.

«Мы вывели всех сотрудников телеканала, а затем внутрь вошли тактические подразделения. На данный момент арестованы 13 человек. Мы не допустим беспорядков в городе», — сказал генерал-лейтенант Сезар Сапата.

Второй целью бандитов стал национальный университет Гуаякиля. Испуганные студенты выбегают из здания — те, кто не смог выбраться на улицу, забаррикадировались в кабинетах.

Неизвестные подстрелили школьницу на улице — на этих кадрах полицейский пытается помочь ей. О состоянии ребенка ничего неизвестно.

Повстанцы начали поджигать машины, административные здания и магазины. В столицу вошли армейские подразделения, но им пока не удается переломить ситуацию в свою пользу.

Силовикам разрешили действовать очень жестко и пообещали амнистию в случае превышения полномочий. По факту власти дали полный карт-бланш на устранения бандитов.

В Кито перестал работать общественный транспорт. Жители покидают охваченный беспорядками город на грузовиках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в настоящий момент не зафиксировано происшествий с гражданами России во время массовых беспорядков в Эквадоре.

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