«Абсолютно нормально»: в Росптицесоюзе оценили цены на куриные яйца

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Евгения Романова
Евгения Романова 74 0

Глава Росптицесоюза Бобылева: 125 рублей за десяток яиц — абсолютно адекватно

«Абсолютно нормально»: в Росптицесоюзе оценили цены на куриные яйца

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Подешевеет ли продукция за счет импорта из Турции и Азербайджана?

Стоимость десятка куриных яиц в 110-125 рублей является абсолютно нормальной. Об этом заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева в беседе с «Парламентской газетой».

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — сказала она.

Как объяснила Бобылева, отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам составляет до 105 рублей, а все остальное является собственными расходами розничных сетей и неизбежной торговой наценкой.

Импортные поставки, продолжила гендир союза, при заявленных объемах не играют роли в ценообразовании. К тому же, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана сейчас не ниже, чем у российских производителей.

В России кконцу 2023 года резко выросли цены на мясо кур и куриные яйца. Вопрос дошел даже до президента РФ. Владимир Путин пообещал, что ситуация с ценами на куриное яйцо вскоре будет улучшаться. По его словам, стоимость выросла из-за роста спроса.

ФАС возбудила в регионах несколько дел после подорожания куриных яиц. В частности, речь идет о Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях.

Между тем Совет ЕЭК разрешил России обнулить пошлины на импорт куриных яиц с 1 января. Тарифная льгота будет краткосрочной и продлится до 30 июня. Ожидается, что за это время в страну привезут до 1,2 миллиарда яиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Россию прибыла первая партия куриных яиц из Турции.

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