Путин выбрал для передвижения по Анадырю снегоболотоход «Хищник»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Внедорожник способен преодолевать сугробы и болота.

Путин выбрал для передвижения по Анадырю снегоболотоход «Хищник»

Фото: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин посетил Чукотку. Для передвижения по Анадырю он выбрал снегоболотоход «Хищник», сообщил информационный центр правительства Тюменской области, где производят эту машину.

«Владимир Путин выбрал тобольский „Хищник“ для поездки по Анадырю», — говорится в сообщении информцентра, который также прикрепил фотографии снегоболотохода, сделанные на производстве в минувшем году.

Сегодня такие машины продолжают производить в Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках.

В среду утром, 10 января, президент прибыл с рабочим визитом на Чукотку. Погода там тоже суровая — минус 27 градусов. Путин в том числе посетил тепличный комплекс семьи Макатровых, где круглый год в условиях вечной мерзлоты выращиваются овощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Путин занимается во время визита на Чукотку.

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Путин выбрал для передвижения по Анадырю снегоболотоход «Хищник»

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