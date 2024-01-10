Историческая поездка: чем Путин занимается во время визита на Чукотку

Владимир Путин находится сейчас в самом восточном регионе России — на Чукотке. Президент прилетел туда впервые, и Крайний Север встретил главу государства вполне хорошей для этих мест погодой — штилем и 30-градусным морозом.

Регион этот уникальный — под боком Северный морской путь. А до Аляски через Берингов пролив всего 90 километров.

Правда, передвигаться там Путину приходится на снегоболотоходе. Что он посетил в первую очередь, расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Минус 29 градусов за бортом — журналисты фотографировались на фоне снежной пустыни. И вездеходы «Хищник» — точнее, это снегоболотоходы — здесь самое ходовое средство передвижения.

Самый восточный регион России по площади больше, чем вся Франция. Среднегодовая температура — минус шесть.

Лето — ультракороткое и холодное, под ногами — вечная мерзлота. Неудивительно, что продукты здесь — завозные, с «большой земли».

Только 3% овощей местного производства, но скоро будет больше. Первым делом президенту после прилета показывают гордость Чукотки — субарктическое овощеводство, бывает и такое.

Газифицированный тепличный комплекс. Здесь должны были быть огурцы, но есть нюанс тут — пусто.

— Новый год прошел, огурца сейчас мало.

— Съели?

— Спрос ажиотажный! Съели. Чукотские жители должны получать.

Спрос настолько высок, что все распродано. Ну, почти: два сорта огурцов выращивают здесь — в зоне не то, что рискованного, а невозможного земледелия.

— Вот такой хороший, твердый огурчик.

— Большой.

Помидоры получились в первый раз, а ведь есть еще салат, кинза, базилик. Снег используют для полива, а маты — для выращивания овощей.

— У нас девять месяцев очень холодно, а три месяца холодно. Если 30 градусов случилось — лето было. Любимый сарафан — шуба.

— Если не секрет, сколько стоило?

— 250 миллионов.

Вложения — солидные, но и отдача ощутима. Кошелек анадырцев это почувствовал.

— Раскупается все, да?

— У нас просто вычистили всю теплицу. Сейчас народ уже на диету сел. Наш огурец — 500 рублей. Привозной — 1000 рублей.

Эта теплица уже закрывает 20% потребностей жителей Анадыря.

«Я прихожу сюда и отдыхаю. Я, хоть и многодетная мама, сюда прихожу отдыхать. Девять детей. Семь мальчиков и две девочки. Старшему — 40, а младшему — десять», — рассказывает местная жительница.

Еще в 2017 году на медиафоруме «Правда и справедливость» президента спросили: какое бы место в России он мечтал посетить из тех, где еще не был никогда? Путин ответил: «Чукотка. Мечта сбылась».

У местных предпринимателей планы геополитического масштаба, под боком — Северный морской путь. Интересно, что, в отличие от президента, полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, помощник Путина Максим Орешкин и губернатор Владислав Кузнецов куртки в теплице так и не сняли.