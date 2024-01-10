Угробил навсегда? Как аукнется на младенце безрассудный поступок блогера Косенко

Что может ожидать ребенка в будущем?

Блогер Сергей Косенко, бросивший малолетнего сына в снег, мог нанести наследнику опасные увечья. Об этом изданию dni.ru заявила тренер адаптивной физической культуры Международной федерации йоги, физический реабилитолог София Агапова.

По словам специалиста, действия знаменитости крайне опасны, так как малыш мог получить серьезные травмы — как физические, так и психические. Падение в снег, как говорит врач, может быть проблемой само по себе, если там имеются твердые элементы, обледенения и другие предметы.

При этом, если снег мягкий, то болезненным является само приземление. Наряду с физическими травмами, полет и падение могут негативно повлиять на психику.

«Наибольшей проблемой здесь видится испуг, который мог получить ребенок. Его последствия могут серьезно навредить нервной системе и привести к таким нежелательным последствиям, как недержание мочи, заикание, тревожность и нарушение сна», — объяснила Агапова.

Ведь нервная система у ребенка только формируется, а психика очень восприимчива. Именно из-за этого любой эпизод воспринимается крайне остро.

«В грудничковом возрасте стоит оберегать маленького человека от потрясений во имя его будущей здоровой жизни», — заключила реабилитолог.

Ранее 5-tv.ru писал, к блогеру Косенко пришли врачи и соцработники.

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