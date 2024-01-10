«Были жалобы от неравнодушных»: к блогеру Косенко пришли врачи и соцработники

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 38 0

Звездный адвокат Жорин опроверг вызов врача к блогеру Косенко

Фото, видео: Instagram* / sergey_kosenko; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

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Сеть продолжает будоражить видео, где молодой отец кидает в сугроб двухмесячного сына. Пользователи жалуются во все инстанции, желая наказать нерадивого, по их мнению, родителя.

В дом популярного российского блогера Сергея Косенко пришли медики и представители органов опеки, чтобы проверить состояние его двухмесячного сына Лео. В соцзащиту обратились неравнодушные пользователи Сети. Как рассказал в беседе с 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин, сам блогер врачей не вызывал, но от осмотра не отказался, чтобы в очередной раз доказать свою невиновность.

Скандал вокруг Сергея Косенко и его сына Лео начался после того, как блогер опубликовал видео, где бросает ребенка в глубокий сугроб. Позже он признался подписчикам, что использовал для съемок куклу, а потом умело смонтировал картинку, чтобы та выглядела максимально реалистично. Однако пользователи не поверили и не только обрушились с критикой на молодого отца, но и обратились во всевозможные инстанции.

Одним из ведомств стали органы опеки, которые отреагировали спустя три дня после публикации ролика. По месту жительства Сергея пришли соцработники и врачи, осмотрели мальчика и остались довольны его состоянием. Однако в Сети начала распространяться информация, что это блогер, озаботившись здоровьем сына после «купания в снегу», вызвал медиков сам. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, такую версию пустили в Сеть исключительно ради хайпа.

«Информация о том, что Сергей Косенко вызвал врача для ребенка, не соответствует действительности. При этом, врач и правда осмотрел ребенка, но это произошло не по инициативе родителей, а по инициативе местных служб, которые получили жалобы от неравнодушных и соответствующим образом отреагировали. После осмотра ребенка было установлено, что никаких повреждений, травм, в том числе, психологических, у ребенка нет. Поскольку ребенок не принимал участия в съемках», — подчеркивает адвокат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мизулина прокомментировала версию блогера Косенко с монтажом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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