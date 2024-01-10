«Покинуть самолет»: Мамаев прокомментировал слухи о дебоше на рейсе Москва-Дубай

Футболист вместе с женой и маленьким ребенком не смогли улететь в ОАЭ. Как все было на самом деле?

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев прокомментировал сообщения Telegram-каналов о том, что он устроил дебош на борту самолета Москва-Дубай. В беседе с 5-tv.ru он раскрыл, что произошло на самом деле.

«Это неправда. <…> Резко произошло аварийное торможение во время взлета. Капитан воздушного судна объявил, что полет не состоится, потому что какие-то технические неполадки с самолетом, и все будут вынуждены покинуть самолет и ждать дальнейших инструкций», — прокомментировал экс-полузащитник.

По словам Мамаева, они с супругой и полуторагодовалым ребенком находились в самом начале самолета — в бизнес-классе на втором ряду. Семья сразу приняла решение отправиться с ребенком домой и думать там над дальнейшими действиями, а не ждать в аэропорту.

Футболист обратился к бортпроводникам, чтобы те принесли детскую коляску. По его словам, в багаж они сдали только ее и полетели с ручной кладью.

Работники сначала сказали, что не знают, как помочь, однако посмотрели на спящего ребенка, погоду за окном и пошли навстречу.

«Все принесли, мы спустились в автобус и уехали домой», — заключил Мамаев.

Ранее 5-tv.ru писал, что нападающий Федор Смолов стал крестным отцом сына Павла Мамаева.