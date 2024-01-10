В Словакии отметили несостоятельность стратегии Запада по Украине

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 38 0

Премьер Словакии Фицо: стратегия Запада на Украине не работает

В Словакии отметили несостоятельность стратегии Запада по Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/M. Popow

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Фицо написал статью, в которой назвал политику стран Запада неэффективной.

План стран Запада, составленный в поддержку Украины, не работает и потерпел крах. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поделился таким мнением в статье, которую опубликовали накануне, 9 января, в местной газете Pravda.

По словам автора, западные страны не раз выдвигали прогнозы в отношении России, которые не сбываются.

«Шокирует то, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России. Российская экономика и российская валюта не обрушились, антироссийские санкции повышают самодостаточность этой огромной страны, а российские энергетические гиганты рапортуют о рекордных поставках в Китай и Индию», — подчеркнул глава правительства европейского государства.

Кроме того, он обратил внимание на то, что руководство РФ держит под полным контролем новые регионы страны, хотя Запад изначально планировал использовать военные действия РФ в ДНР как раз для того, чтобы «поставить Россию на колени».

«С самого начала конфликта на Украине я отвергал его черно-белое видение, как того хотели в Вашингтоне или Брюсселе. Своими корнями он уходит в 2014 год, в развитие украинской политической сцены и ее отношении к согражданам русской национальности. И, конечно же, причина в тотальном влиянии США на все, что происходило и происходит на Украине после 2014 года», — высказался политик. 

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ перешла к информационному разгрому Евросоюза.

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