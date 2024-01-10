Академик Сивков: РФ ведет успешную информационную войну с Европой
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein
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Россия начала менять политическую расстановку сил в недружественных странах.
Россия, перешедшая к информационному контрнаступлению в недружественных странах, уже близка к победе, заявил в беседе с URA.RU академик Константин Сивков.
Так, исходя из данных исследования института Infratest dimap, в прошлом году ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ) достигла рекордного показателя популярности — 25%, и уступила лишь Христианско-демократическому союзу — 29%. Такой высокий показатель связан с просьбами отменить антироссийские санкции, прекратить отправлять оружие Незалежной и, наконец, начать диалог с Россией.
Вместе с тем в Словакии премьер-министром стал Роберт Фицо, который открыто выступает против антироссийских санкций. А также растущая популярность политика Марин Ле Пен, призывающей к диалогу с Россией, уже заставила президента Франции Эмануэля Макрона ужесточить условия для мигрантов.
«У нас главная задача — разбить Запад. Несмотря на все попытки изолировать Россию, в БРИКС хотят вступить 11 новых стран. Если мы обеспечим строительство многополярного мира, Запад рухнет в том виде, в каком мы его знаем. Народы останутся, а глобалистские элиты рухнут», — объяснил Сивков.
Как отметил академик, России сейчас важно не только победить зоне СВО, но и укрепить влияние за рубежом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что западные политики обсуждали на тайной встрече по Украине в Эр-Рияде.
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