Умер бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай

На 93-м году жизни скончался бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай. Его сердце остановилось после продолжительной болезни. Печальное известие сообщила пресс-служба суда.

«Уход Марата Викторовича — утрата для всего юридического сообщества. Он пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель», — отметили в сообщении.

Марат Баглай родился 13 марта 1931 году в Азербайджане. Он окончил юридический факультет и аспирантуру Института государства и права АН СССР. В 1995 году он стал судьей Конституционного суда РФ. Впоследствии — его третьим председателем. 7 мая 2000 года ученый-правовед в ходе инаугурации привел к присяге Владимира Путина в качестве второго президента России.

Благодаря служению праву был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов и медалей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти сценариста фильма «Адъютант его превосходительства» Игоря Болгарина.