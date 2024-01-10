Умер бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай

Сердце судьи остановилось после продолжительной болезни.
Фото: Чумичев Александр / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На 93-м году жизни скончался бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай. Его сердце остановилось после продолжительной болезни. Печальное известие сообщила пресс-служба суда.
«Уход Марата Викторовича — утрата для всего юридического сообщества. Он пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель», — отметили в сообщении.
Марат Баглай родился 13 марта 1931 году в Азербайджане. Он окончил юридический факультет и аспирантуру Института государства и права АН СССР. В 1995 году он стал судьей Конституционного суда РФ. Впоследствии — его третьим председателем. 7 мая 2000 года ученый-правовед в ходе инаугурации привел к присяге Владимира Путина в качестве второго президента России.
Благодаря служению праву был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов и медалей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти сценариста фильма «Адъютант его превосходительства» Игоря Болгарина.
Читайте также
85%
-1.01 97.87
-1.11
Нашли ошибку?