Умер бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Сердце судьи остановилось после продолжительной болезни.

Умер бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай

Фото: Чумичев Александр / ТАСС

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На 93-м году жизни скончался бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай. Его сердце остановилось после продолжительной болезни. Печальное известие сообщила пресс-служба суда.

«Уход Марата Викторовича — утрата для всего юридического сообщества. Он пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель», — отметили в сообщении.

Марат Баглай родился 13 марта 1931 году в Азербайджане. Он окончил юридический факультет и аспирантуру Института государства и права АН СССР. В 1995 году он стал судьей Конституционного суда РФ. Впоследствии — его третьим председателем. 7 мая 2000 года ученый-правовед в ходе инаугурации привел к присяге Владимира Путина в качестве второго президента России.

Благодаря служению праву был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов и медалей.

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