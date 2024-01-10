Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Игорь Болгарин

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Сердце заслуженного деятеля искусств остановилось на 95-м году жизни.

Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Игорь Болгарин

Фото: Кадр из сериала «Адъютант его превосходительства», реж. Евгений Ташков, 1969 г.

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Скончался советский и российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин, сообщили на сайте Союза кинематографистов России. Ему было 94 года.

Общероссийская общественная организация выразила соболезнования родным и близким Болгарина. О времени и месте прощания будет известно позже.

сценарист Игорь Болгарин.Сердце Игоря Болгарина остановилось на 95-м году жизни. Фото: Союз кинематографистов РФ unikino.ru

Игорь Болгарин родился в 1929 году в деревне Донузлав Крымской АССР. Он начал свою писательскую деятельность в 1950-е годы. Работал в «Комсомольской правде», а потом устроился на киностудию «Центрнаучфильм». Именно он написал сценарии к фильмам «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства» и другим.

За огромный вклад в область искусств сценарист получил звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», также его наградили золотой медалью имени А. Довженко за сценарий фильма «Дума о Ковпаке», орденом «Знак Почета», орденом Дружбы — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю трудовую деятельность.

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Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Игорь Болгарин

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